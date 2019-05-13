القبض على متهم بالسطو المسلح في شارع فلسطين ببغداد

2019/05/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاثنين، القبض على متهم بالسطو المسلح في شارع فلسطين.

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