نائبة: الدعوى المقامة من قبل عبد المهدي على الحلبوسي غير قانونية

2019/05/13 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوضحت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير بهار محمود، الاثنين، ان الدعوى المقامة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشان تبعية الهيئات المستقلة غير قانونية ومن المفروض ان ترد من قبل المحكمة الاتحادية.وقالت محمود في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الدعوى التي رفعها عادل عبد […]

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