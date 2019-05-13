انجاز حفر بئرين نفطيين جديدين في حقل البزركان بميسان

2019/05/13 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة نفط ميسان، انجاز حفر بئرين جديدين في حقل البزركان النفطي، في وقت تستعد فيه لاضافة آبار جديدة لرفع الطاقات الانتاجية لحقول المحافظة.

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