عاجل.. الجامعة العربية تُدين تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

2019/05/13 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجامعة العربية تُدين تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

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