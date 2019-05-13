العراق رئيسا للمنتدى الدولي للتكامل الاقليمي

2019/05/13 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختير النائب السابق وثاب شاكر رئيسا لمجلس رئاسة المنتدى الدولي للتكامل الاقليمي الذي عقد اجتماعه التأسيسي في بلدة برمنا اللبنانية للمدة 10 – 11 أيار الجاري بحضور اكاديميين وناشطين من تركيا والعراق ومصر واليمن وإيران ولبنان والكويت وتونس وليبيا وفلسطين.

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