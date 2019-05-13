مجلس الانبار : الاوضاع الامنية هادئة ولامخاوف من عودة داعش

2019/05/13 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة الامنية في مجلس الانبار ، ان الاوضاع الامنية في المحافظة هادئة، ولا مخاوف من عودة تنظيم داعش الارهابي مرة اخرى.

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