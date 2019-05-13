رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمركز شرطة الاحداث وسط بغداد

2019/05/13 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت أمانة، الاثنين، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الأحداث وسط بغداد.وقالت الأمانة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “بجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الأحداث ضمن حي السعدون”.

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