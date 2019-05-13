اراس حبيب ينتقد زملائه البرلمانيين

2019/05/13 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ إنتقد النائب آراس حبيب كريم، السبت، التصريحات والإتهامات السلبية المتبادلة بين البعض من أعضاء مجلس النواب.وقال حبيب في بيان“الكثير من الأخوة النواب يشكون نظرة الشارع إلى المؤسسة التشريعية لجهة الرواتب أو الإمتيازات أو الصفقات أو غيرها من الأمور التي تقدح في مهمة النائب ودوره كمُشَرِّع للقوانين ومراقب لكيفية تنفيذها من قبل الحكومة”.

وبيّن أن “التصريحات وما تنطوي عليه من تبادل للإتهامات بين بعضهم وبلوغ بعضها حد الشخصنة وربما اللجوء إلى القضاء أو العشائر، يُسَهل ذلك من تكريس مثل هذه النظرة السلبية والخاطئة معاً”.

وأضاف “لو مارس كل واحد منا دوره المنوط به دون القدح بأدوار الآخرين لكُنا أنجزنا أعمالنا بكفاءة عالية وخدمنا الناس الذين منحونا ثقتهم بشكل أفضل”.

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