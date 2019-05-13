مصرع واصابة 1775 شخص بحوادث سير في ذي قار خلال 3 اشهر

2019/05/13 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية وليد السهلاني ،الاثنين، عن وفاة 102 وإصابة 1673 شخصاً بحوادث سير في الربع الأول من العام الحالي بمحافظة ذي قار.وقال السهلاني في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” الإحصائيات الرسمية تتحدث عن أرقام كبيرة للحوادث المرورية البيانات الصادرة عن دائرة صحة ذي قار إلى وفاة 102وإصابة 1673 […]

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