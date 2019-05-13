إنطلاق أكبر مناورات بحرية في تاريخ تركيا

2019/05/13 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلقت، اليوم الاثنين، مناورات “ذئب البحر 2019″، وهي الأكبر من نوعها في تركيا، وتُنفذ بشكل متزامن في ثلاثة بحار.وتشرف قيادة القوات البحرية التركية على المناورات الجارية بشكل فعلي للمرة الأولى في البحر الأسود وإيجه وشرق المتوسط، بمشاركة 131 سفينة بحرية، و57 طائرة حربية، و33 مروحية.وتجري مناورات ذئب البحر على المستوى الاستراتيجي والعملياتي […]

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