انجاز اكثر من 24 الف جواز سفر

2019/05/13 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، عن انجاز مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اكثر من 24 الف جواز سفر.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في

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