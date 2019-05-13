البرلمان الإيراني يقر جزئيات قانون منح الجنسية لأبناء الايرانيات

2019/05/13 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشورى الإسلامي على منح الجنسية لأبناء امهات ايرانيات متزوجات من غير إيراني بعد ان أقر تعديلات قانون تحديد جنسية الأطفال المولودين لنساء إيرانيات

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