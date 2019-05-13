توافق عراقي كويتي على حل القضايا العالقة

2019/05/13 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن توافقا عراقيا كويتيا على حل العديد من القضايا العالقة في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وقال الجار الله عقب افتتاح الاجتماع الوزاري السابع للجنة العراقية الكويتية المشتركة ان خمس وثائق ستوقع من قبل ممثلي البلدين بالإضافة إلى محضر متفق عليه يشمل جميع أوجه التعاون بهدف البناء على ما تم إنجازه في الاجتماعات السابقة.

ولفت الجار الله إلى أن الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة ومن المهم مد جسور التواصل مع الاشقاء لتعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين.

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