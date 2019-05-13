2019/05/13 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

تقرير نشره معهد الشرق الأوسط للدراسات الإعلامية، يفيد بان الحزب اللبناني الذي يتزعمه حسن نصر الله سيفقد أموال ضخمة كانت تأتيه من العراق نتيجة تلك العقوبات على إيران والجهات المتعاونة معها.

كشف التقرير اعتماد حزب الله اللبناني ضمن مصادر تمويله على العراق من خلال أموال تأتيه من تجارة...

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