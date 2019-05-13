الانواء: ارتفاع في درجات الحرارة مع بعض الغيوم

2019/05/13 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، ان يكون طقس الأيام الاربعة المقبلة صحواً مع بعض الغيوم.وذكر بيان للهيئة اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "طقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيكون صحواً، ودرجة الحرارة العظمى تتجاوز الـ 40 مْ".

وأضاف ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم"، مشيرا الى ان "طقس الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية، غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة وفي المنطقة الشمالية يكون غائماً جزئياً".انتهى/س

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