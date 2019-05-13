اسعار النفط تقفز فوق 70 دولارا للبرميل بسبب مخاوف انقطاع الامدادات

2019/05/13 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت العقود الاجلة للنفط يوم الاثنين وسط مخاوف متزايدة بشأن تعطل الامدادات في منطقة الشرق الاوسط المنتجة الحرجة رغم خوف المستثمرين والتجار من توقعات النمو الاقتصادي العالمي وسط أزمة في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وبلغت عقود خام برنت الآجلة 71.00 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 38 سنتًا ، أو 0.5٪ ، عن إغلاقها الأخير بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش.

بلغت العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط (WTI) 61.73 دولارًا للبرميل ، بزيادة 7 سنتات ، أو 0.1٪ ، عن مستواها السابق.

وقالت السعودية يوم الإثنين إن ناقلتين نفطيتين سعوديتين كانتا ضمن سفن استهدفت "هجومًا تخريبيًا" قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة ، وأدانت ذلك باعتباره محاولة لتقويض أمن إمدادات الخام العالمية.

والسعودية والامارات هما أكبر وثالث أكبر منتج ، على التوالي ، في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، وفقًا لآخر استطلاع أجرته رويترز.

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