استشهاد رجل وأبنه في هجوم داعشي على قرية في خانقين

2019/05/13 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} استشهد رجل وأبنه في هجوم لعصابات داعش الارهابية على قرية في قضاء هانقين شمال شرقي محافظة ديالى.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجموعة من ارهابيي داعش قتلو رجلاً وأبنه وحرق سيارتهما في إحدى قرى {علياوه} بقضاء خانقين".وأشار الى "إصابة اثنين من الحشد الشعبي اثناء المواجةة مع الارهابيين".انتهىبواسطة..



مصطفى الجوراني

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