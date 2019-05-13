المنتجات النفطية تجهز وزارتي الموارد والإعمار بأكثر من ستة ملايين لتر من الكاز وبالآجل

2019/05/13 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خصصت شركة توزيع المنتجات النفطية كميات كبيرة من منتوج زيت الغاز {الكاز} بلغت ما يقارب {خمسة ملايين ونصف المليون} لتر شهريا لوزارة الموارد المائية والتشكيلات التابعة لها في كافة المحافظات.

وقال مدير عام شركة التوزيع كاظم مسير ياسين في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان التجهيز يتم "بالسعر الرسمي المدعوم بالإضافة الى حصص استثنائية لمساندتها على تنظيم اعمالها المصممة من أجل تنظيف المبازل والجداول النهرية والمجاري المائية من الترسبات الطينية والنباتات العشبية لغرض تأمين المياه للأراضي الزراعية وذلك ضمن مساعيها الرامية لدعم كل ما من شأنه تحسين الواقع الخدمي للبلاد".وأكد، أن "توفير الدعم لوزارة الموارد المائية تأتي ضمن توجيهات وزير النفط ومتابعة من قبل وكيل الوزارة لشؤون التوزيع من خلال توفير الدعم اللازم لها وسد إحتياجاتها من الوقود اللازم لديمومة عملها بالإضافة الى هيئاتها الخدمية مضيفاً إن هذا يصب كله لصالح المواطن العراقي وتقديم الخدمات التي تعالج أية مشاكل لضمان إنسيابية المياه بشكل آمن".وعن آلية تجهيز الكميات أوضح مدير هيأة التجهيز إحسان موسى أن "تجهيزها سيكون عن طريق نظام الدفع بالآجل لمدة ثلاثة أشهر وحسب توجيهات وزير النفط نظراً للوضع الراهن والدور الكبير الذي تقدمه وزارة الموارد المائية في درء أخطار الفيضانات".وبين ان "الكميات التي خصصتها الشركة جاءت وفقاً لأعداد الآليات والمضخات التابعة للموارد المائية" مؤكداً "بأنها قابلة للزيادة اعتماداً على اجراء الكشف واعداد الآليات المضافة للعمل وفق خطة أعدت لهذا الشأن".



في ذات السياق جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية بعض الشركات التابعة لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بـأكثر من مليون لتر شهرياً لأغراض المباشرة الفورية بحملة إكساء وتأهيل الطرق الرئيسية والمحورية في بغداد ، حيث ستكون آلية التجهيز عبر اصدار امر تجهيزي يتضمن الايعاز الى فرع الشركة في بغداد للمباشرة بتجهيز آليات ومعدات الشركات التابعة لوزارة الإعمار والاسكان.وذكر مدير عام الشركة بأن الكمية التي جُهزت تم تخصيصها بناءً على الاحتياج الفعلي للشركات المساهمة في الحملة الخدمية مشيراً بأن معدل التجهيز اليومي يوضع اعتماد على سعة وحجم الحوضيات العائدة لهم .يشار الى ان شركة التوزيع تسخر امكانياتها في توفير كل ما يلزم من المشتقات النفطية لكافة الشركات ذات الطابع الخدمي لدعم كافة المشاريع الخدمية التي تقدم واقع أفضل وأجمل لكافة المحافظات.انتهى

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