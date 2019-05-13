رفع الكتل الكونكريتية عن مركز شرطة الأحداث وسط بغداد

2019/05/13 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الأحداث وسط بغداد .واوضحت الامانة في بيان لها اليوم ” انه وبجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الأحداث ضمن حي السعدون لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة […]

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