الجمارك تعيد إصدار ثلاث ارساليات مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي

2019/05/13 | 11:38

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أعادت السلطات الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي ، اليوم الأثنين ، إصدار ثلاث حاويات حجم ٤٠ قدما تتضمن (أجهزة كهربائية واواني منزلية زجاجية متنوعة ) مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد المتبعة .

وأكدت الهيئة في بيان وتلتقه وكالة صدى, انها “قامت بأعادة اصدار المواد وفقا لمحضر مشترك مع الجهات الساندة في المنفذ لعدم مطابقة المواد للمنافيست وقد سيلت بالسيل الجمركي حسب الأجراءات القانونية والتعليمات النافذة”.





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