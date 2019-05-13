أهالي الكرادة يتظاهرون ويوجهون طلبين لرئيس الوزراء

2019/05/13 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تظاهر العشرات من أهالي منطقة الكرادة وسط بغداد، الاثنين، رفضاً لقرار إخلاء المجلس البلدي في المنطقة وتسليمه إلى وزارة الدفاع.وقال مصدر، إن العشرات من أهالي منطقة الكرادة تظاهروا، صباح اليوم، رفضاً لقرار تخصيص المجلس البلدي للكرادة إلى وزارة الدفاع.

وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة النظر في القرار، كما طالبوا بعدم السماح بتواجد القوات العسكرية داخل المناطق السكنية.

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