القبض على داعشي خطير وسط بغداد

2019/05/13 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على داعشي كان يعمل بصفة امر مفرزة أمنية لمايسمى ولاية نينوى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد

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