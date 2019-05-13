بالوثائق.. العمل تنشر أسماء المتقدمين الى الشمول براتب المعين المتفرغ

2019/05/13 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن أسماء المتقدمين إلى الشمول براتب المعين المتفرغ، داعية ممن ظهرت أسماءهم الى مراجعتها وفق تسلسل

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