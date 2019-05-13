2019/05/13 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس الأيام الثلاثة المقبلة صحواً مع بعض الغيوم.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة صدى ان “طقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيكون صحواً، ودرجة الحرارة العظمى تتجاوز الـ 40 مْ”.

وأضاف ان “طقس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم”.

وأشار البيان الى، ان “طقس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية، غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة وفي المنطقة الشمالية يكون غائماً جزئياً”

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