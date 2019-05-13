خلية الأزمة في نينوى تعلن إطلاق مشاريع الإعمار التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة

2019/05/13 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، إطلاق مشاريع الإعمار التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت الخلية في بيان انها أطلقت إعلانات مشاريع اعمار الموصل ضمن تخصيصات مبالغ المناقلات للهجرة والمهجرين البالغة مئة وخمسة وثلاثين مليار دينار, داعية كافة الشركات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة الى التقديم للمناقصات لتنفيذ المشاريع.

وتابعت الخلية، ان المشاريع هي صيانة وإكساء الطريق الرابط بين الموصل وأربيل وقضاء الحمدانية، وتأهيل وصيانة وتثبيت اكتاف طريق موصل – دهوك, اضافة الى معالجة وتأهيل شارع حلب في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وتأهيل شارع من مثلث شارع السرجخانة.

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