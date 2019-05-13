لاعب دولي سابق يدرس الدخول الى البرلمان

2019/05/13 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يدرس اللاعب الدولي السابق سمير كاظم، الدخول في السلك السياسي والانضمام الى البرلمان العراقي.وقال كاظم في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “تعرضت الى ظلم كبير وتهجرت خارج العراق لمدة 6 سنوات واثبت براءتي، مشيراً إلى أن “الكثير من الاشخاص حاولوا تسقيطي وانا اكثر الرياضيين تعرضاً للظلم”.واوضح بالقول، “افكر مستقبلاً بدخول البرلمان من اجل […]

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