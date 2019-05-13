مجلس نينوى يرفض طلب البرلمان بالتأجيل ومرشح يقترب من منصب المحافظ

2019/05/13 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رفض مجلس محافظة نينوى طلبا مقدما من 12 عضوا بتأجيل عقد جلسة انتخاب محافظ لنينوى الخاصة بانتخاب محافظ جديد رغم طلب البرلمان بالتأجيل.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان في تصريح صحفي "قدمنا طلبا لرئاسة مجلس نينوى يحمل توقيع 12 عضوا طالبنا فيه بالالتزام بكتاب مجلس النواب الذي يطلب فيه التريث بعقد جلسة مجلس المحافظة الخاصة بانتخاب المحافظ".واضاف قبلان، ان "طلبهم قوبل بالرفض من غالبية الاعضاء الذين يصرون على المضي بعقد جلسة اختيار المحافظ".من جانبها قالت عضو مجلس نينوى {كلاويز علي} في تصريح صحفي، ان "الأجهزة الامنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة حول مبنى مجلس محافظة نينوى".وأضافت، ان" 14 عضوا بما فيهم الاتحاد الوطني الكردستاني قدموا طلبا الى رئاسة المجلس للتريث في حسم المنصب، لافتة الى ان اطراف اخرى اتفقت على تسمية منصور مرعيد كمحافظ جديد لنينوى".واشارت علي الى ان اعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى في بغداد، لا اعتراض لديهم حول اختيار مرعيد،" مبينة ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لديه اعتراض حول اختياره، لوجود شبهات وصفاقات سياسية مشبهوة حول اختياره لشغل منصب محافظ نينوى" على حد قولها.يذكر ان منصور مرعيد، هو عضو في مجلس النواب عن كتلة أئتلاف النصر.وكانت رئاسة مجلس النواب، قد طالبت أمس الاحد، المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بفتح تحقيق حول وجود شبهات فساد تتعلق بانتخاب محافظ نينوى الجديد.كما طلب مجلس النواب بكتاب سري وعاجل مجلس نينوى بتأجيل جلسة انتخاب المحافظ.انتهى

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