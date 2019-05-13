2019/05/13 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت قيادة قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي, الأحد, عن مقتل جميع الانتحاريين الذين تسللوا الى قضاء القيروان غرب الموصل.وقالت القيادة في بيان انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بنية العدو استهداف قطعتنا والقطعات الأمنية بثلاثة انتحاريين غرب الموصل “, مبينة انه ” تم توجيه قوة خاصة من العمليات واللواء ٢٩ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل جميع الانتحاريين الذين تسللوا الى قضاء القيروان غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل جميع الانتحاريين الذين تسللوا الى قضاء القيروان غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).