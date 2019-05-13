المرور تخصص 15% من إيرادات القانون الجديد لنصب الاشارات الضوئية

2019/05/13 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير الدائرة القانونية في مديرية المرور العامة العميد عيسى علي، الاثنين، عن تخصيص 15 % من ايرادات قانون المرور الجديد لنصب الإشارات الضوئية والتوعية، عازيا سبب ارتفاع مبالغ الغرامات المرورية لردع المعتدين على القانون.وقال علي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قانون المرور الجديد وضع غرامات مالية وقانونية صارمة ضد المخالفين لقانون المرور وسلامة […]

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