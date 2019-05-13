آمر اللواء الثامن والعشرين في الحشد يزور عوائل الشهداء ببغداد ويؤمن احتياجاتهم (صور)

2019/05/13 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار آمر اللواء الثامن والعشرين في الحشد خضير الغزي, الاثنين, عددا من عوائل الشهداء ببغداد لتأمين احتياجاتهم، حيث جاءت الزيارة بالتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك لمتابعة وتفقد عوائل الشهداء في الحشد الشعبي والوقوف على احتياجاتهم وتأمينها ووفاء لتلك الدماء الزاكيات التي سالت دفاعا عن العراق وشعبه.

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