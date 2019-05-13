الدعم اللوجستي للحشد في الديوانية يسير قافلة محملة بالأغذية لقوات الحشد المرابطة في سامراء

2019/05/13 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيرت مديرية الدعم اللوجستي لهيئة الحشد الشعبي في الديوانية، الاثنين، قافلة محملة بالأغذية لقوات الحشد المرابطة في سامراء.وقال موفدنا ان، الدعم اللوجستي للحشد الشعبي في محافظة الديوانية سير قافلة "ابطال العراق الغيارى" محملة بالأغذية وبعض ما يحتاجه المقاتلون المرابطون في سامراء التابعون للألوية 313، و314، و42، و43.واضاف الموفد ان، القافلة كانت عبارة عن ...

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