محافظ بغداد يوعز بحل المشاكل الادارية وتوفير الخدمات لمناطق البصام و٦ كويمة والغريباوي

2019/05/13 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز محافظ بغداد فلاح الجزائري اليوم الاثنين، بحل المشاكل الإدارية والخدمية لمناطق 6 كويمة والبصام والغريباوي التابعة لناحية شعلة الصدرين.

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