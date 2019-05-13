2019/05/13 | 12:44

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المانيا: الاتفاق النووي الايراني مهم لأمن اوروبا

متابعة / خطوة برس

اكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده تعتبر الاتفاق النووي الإيراني مهماً لأمن أوروبا، فيما اشار الى انه لا يوجد أي أحد يرغب، بظهور قنبلة ذرية لدى إيران.

وقال ماس بعد وصوله إلى بروكسل لحضور جلسة مجلس الاتحاد الأوروبي، إن “دول الاتحاد تتمسك بوجهة نظر واحدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وتعتبره مهما للأمن الأوروبي”.

وأضاف: “في أوروبا، متفقون على أن هذا الاتفاق ضروري لأمننا، ولا أحد يريد أن تمتلك إيران قنبلة ذرية، وهذا هو الغرض من الاتفاقية، وقد تم تنفيذه حتى الآن”.

واكد ماس، أن “الاتحاد الأوروبي، يعتبر هذه الاتفاقات مع طهران، بمثابة الأساس للعلاقات المستقبلية بين الجانبين”.

واشار الى ان “المانيا ستستمر لاحقاً، في الدعوة لمواصلة العمل بالاتفاق”.

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