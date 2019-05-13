بيرقدار محكمة التمييز الاتحادية تنقض قرار لمجلس نقابة المحامين

2019/05/13 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار الهيئة العامة لمجلس نقابة المحامين الذي تلزم فيه المتقدم لنيل هوية الانتماء إلى النقابة بأداء امتحان الكفاءة وتحده بشرط العمر.

وذكر بيان لـ المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار تلقته وكالة صدى إن “محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار مجلس نقابة المحامين الذي ينص إلى قبول طلب الانتماء إلى النقابة بعد أداء امتحان الكفاءة إلذي يجري في المعهد القضائي وتكون فيه الأولوية للذين تتراوح أعمارهم مابين ( 22-30) سنة”، مبيناً أن “قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل لم يحدد هذين الشرطين”.

وأشار بيرقدار، إلى أن “قرار محكمة التمييز الاتحادية نص على اختصاصات الهيئة العامة لمجلس النقابة لا يخولها إلزام المتقدم بأداء الامتحان الكفاءة أو اجتيازه ولا يخولها إضافة شرط جديد للانتماء الا عن طريق تشريع من السلطة التشريعية”

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