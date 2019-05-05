2019/05/13 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

زار آمر اللواء الثامن والعشرين في الحشد خضير الغزي, الاثنين, عددا من عوائل الشهداء ببغداد لتأمين احتياجاتهم، حيث جاءت الزيارة بالتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك لمتابعة وتفقد عوائل الشهداء في الحشد الشعبي والوقوف على احتياجاتهم وتأمينها ووفاء لتلك الدماء الزاكيات التي سالت دفاعا عن العراق وشعبه.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آمر اللواء الثامن والعشرين في الحشد يزور عوائل الشهداء ببغداد ويؤمن احتياجاتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آمر اللواء الثامن والعشرين في الحشد يزور عوائل الشهداء ببغداد ويؤمن احتياجاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).