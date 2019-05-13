مي العيدان تنتقد مسلسل رمضاني وتهين المخرج بأسلوبها المستفز

2019/05/13 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تغزلها به، هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، المسلسل الخليجي “عذراء” بسبب ظهور إحدى الممثلات السجينات بشعر أشقر منسدل على كتفها وبطريقة توحي بأنها في مركز للتجميل.

ونشرت العيدان عبر صفحتها على إنستغرام منشوراً يظهر فيها الممثلة المقصودة وعلقت عليه: “أول مرة أشوف مسجونة صار لها مدة صابغة شعرها أشقر للجذور ولا طلع الأسود أو البني، حسستوني حنان دشتي (خبيرة تجميل كويتية) فاتحه فرع لصالونها بالسجن”.

واضافت “بس ودي اعرف في مكياج توتوريل، ولا المخرج الظاهر مغيب”.

وتظهر الفنانة العراقية ميس كمر في المشهد جالسة على سرير السجن وتترك شعرها المصبوغ مصففاً ومنسدلاً على رقبتها خلال حديثها مع بطلة المسلسل شجون الهاجري.

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