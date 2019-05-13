في ديالى.. نزوح 40 اسرة من قرية المخيسة بسبب تهديدات داعش

2019/05/13 | 12:49

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بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاثنين (13 أيار 2019)، نزوح 40 اسرة من قرية المخيسة ...





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