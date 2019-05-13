2019/05/13 | 12:51

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اعتقال آمر مفرزة أمنية لما يسمى ولاية نينوى وسط بغداد

بغداد/...أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن إلقاء القبض على اعتقال آمر مفرزة أمنية لما يسمى ولاية نينوى وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزرة، اللواء سعد معن، في بيان، إن "مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على احد الإرهابيين وسط العاصمة".

واضاف، أن "العملية تمت بعد نصب كمين له بالاشتراك مع مفرزة من مديرية استخبارات بغداد الكرادة، حيث أن المتهم مطلوب بقضايا إرهابية كونه كان يعمل بصفة آمر مفرزة أمنية لمايسمى ولاية نينوى"، مبينا أن "الإرهابي شارك في قتل الضباط والمنتسبين في مدينة الموصل اثناء سيطرة العصابات الإرهابية عليها، وكذلك لديه اثنان من اشقائه تم قتلهما في عمليات التحرير واللذين كانا يعملان جنود في داعش".





وأوضح، أنه "تم تصديق اعترافات المتهم واحالته للقضاء للإكمال أوراقه التحقيقية".انتهى1

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