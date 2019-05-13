مديرة الامن القومي الامريكي : قرار

2019/05/13 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لمديرة الأمن القومي السابقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، سوزان رايس، انتقدت فيه قرار الرئيس دونالد ترامب الخروج من الاتفاقية النووية.

وتصف رايس في مقالها، قرار ترامب بالمتهور، وبأنه لن يجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، ولن يعالج مظاهر...

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