إصابة ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

2019/05/13 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب، اليوم الاثنين، شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الصهيوني، فيما دهست آلية عسكرية ثالثا، فيما اعتقلت قوات العدو 5 شبان من مدينة جنين بالضفة الغربية.ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن مصادر محلية قولها: إن الشاب أحمد ماهر الغول أصيب بعيار ناري بالساق، فيما اصيب الشاب محمد صبحي مطاحن بعيار معدني بالقدم.كما أصيب الشاب أمين […]

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