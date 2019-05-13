شرطة الديوانية: القبض على ستة اشخاص متهمين بتجارة وتعاطي الحبوب المخدرة في مناطق متفرقة من المحافظة

2019/05/13 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة الديوانية عن تمكن مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على ستة اشخاص متهمين بتجارة وتعاطي الحبوب المخدرة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال بيان للشرطة إن عملية اعتقال المتهمين تمت بعد متابعة ومراقبة تحركاتهم ونصب كمين لهم، مشيرا الى نقلهم الى قسم مكافحة المخدرات لغرض التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكم المختصة بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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