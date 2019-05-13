سلطنة عُمان تعلن رسميا قرارها بإعادة فتح سفارتها في بغداد

2019/05/13 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطنة عُمان رسميا قرارها بإعادة فتح سفارتها في بغداد لاستئناف عملها الدبلوماسي، بعد انقطاع دام نحو عشرين عاما.

وذكرت الخارجية العمانية، على حسابها الرسمي في "تويتر" مساء أمس الأحد، أن هذه الخطوة جاءت "انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية" بين البلدين"، معربة عن قناعتها بأن إعادة افتتاح السفارة سيسهم من دون أدنى شك في تطوير العلاقات بين الطرفين في شتى المجالات.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم الأسبوع الماضي تسلمه رسالة من نظيره العماني يوسف بن علوي، أعرب فيها الأخير عن عزم بلاده إعادة افتتاح سفارتها، معتبرا ذلك "خطوة تعبر عن حرص الأشقاء في سلطنة عمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأغلقت عمان سفارتها في بغداد بعد غزو النظام السابق للكويت في عام 1990، وجاء القرار الأخيرة بعد فتح المملكة السعودية قنصلية جديدة في بغداد في نيسان الماضي.

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