القدو : توافُق على ثلاث وزارات شاغرة

2019/05/13 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع عضو مجلس النواب حنين القدو، ان يتم طرح المرشحين للوزارات الشاغرة خلال الاسبوع المقبل ، لان الامر تأخر اكثر مما ينبغي، مشيراً الى وجود توافقات حول المرشحين.

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