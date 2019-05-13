2019/05/13 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / النزاهة تعلن عن توصيات لجنة متابعة المشاريع المُتلكِّئة في محافظة ذي قار

13/05/2019 12:55:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلنت هيئة النزاهة ، الاثنين، عن توصيات الفريق المُؤلَّف لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في محافظة ذي قار.





وذكر بيان لـ دائرة التحقيقات تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انها "الفت فريقاً تحقيقياً برئاسة المدير العامِّ للدائرة وعضويَّة معاون المدير العامِّ وعددٍ من المُحقِّقين يتولى مهمَّة متابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة والإخبارات التي تمَّ تصنيفها وفق معايير المنصب الوظيفيِّ وحجم أموال الفساد وتأثير اتجاهات الرأي العامِّ، فضلاً عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، والإشراف على أعمال الفرق التحقيقيَّـة المُؤلَّفة سابقاً".

وأضافت الهيئة، أن "الفريق توصَّل إلى أنَّ مجموع المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة تبلغ (67) مشروعاً بقيمة (1,858,462,847,129) ترليون دينارٍ تمَّ تسجيل قضايا جزائيَّةٍ وإخباراتٍ في (31) مشروعاً مُتلِّكئاً منها بقيمة (1,150,997,789,771) ترليون دينارٍ، ومن أبرزها مشروع المُستشفى التركيِّ ومشروع المدارس الخاصَّة بوزارة التربية، وغيرها من المشاريع ذات الصلة المُباشرة بحياة المُواطنين".

وأشارت الى أن "متابعات الفريق قادت إلى وجود شبهات فسادٍ ومُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ في عشرة مشاريع، في حين يجري التحقيق في المشاريع الأخرى البالغ عددها (26) مشروعاً"، وذلك لاستئناف العمل في بعض المشاريع التي كانت مُتوقِّفةً، استناداً لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (347 لسنة 2010) وتمَّ اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ الشركات المُنفِّذة للمشاريع من قبل جهات التعاقد".

وتابعت، أن "الفريق خَلُصَ إلى جملةٍ من التوصيات تمَّ رفعها إلى رئاسة الهيئة التي صادقت عليها، كان من بينها إحالة المعلومات الواردة في تقرير الفريق المُتعلِّقة بالمشاريع المُتلكِّئة بالمحافظة كافة إلى قسم الشكاوى، لغرض تسجيلها كإخباراتٍ أو قضايا جزائيةٍ للمشاريع التي تقلُّ نسبة إنجازها عن (70) بالمائة التي تحوم حولها شبهات فسادٍ، ولم يتم تسجيلها كقضايا وإخباراتٍ سابقاً".

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