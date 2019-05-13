سلطنة عمان تعلن رسميا اعادة فتح سفارتها في بغداد

2019/05/13 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت سلطنة عمان رسميا اعادة فتح سفارتها في بغداد لاستئناف عملها الدبلوماسي، بعد انقطاع دام نحو ثلاثين عاما.

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