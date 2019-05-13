2019/05/13 | 13:00

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الليرة التركية تتراجع مجددا بعد مكاسب خلال اليومين الماضيين

الليرة التركية تتراجع مجددا بعد مكاسب خلال اليومين الماضيين

مايو 13, 2019 - 12:49 م

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متابعة/ خطوة برس

نزلت الليرة التركية، اليوم الاثنين، وسط عودة مخاوف المستثمرين حيال الضبابية السياسية، لتتخلى عن مكاسب حققتها في أواخر الأسبوع الماضي عندما أبلغت مصدران رويترز أن بنوكا حكومية باعت مليارات الدولارات لدعم العملة.

وتراجعت الليرة إلى 6.10 مقابل الدولار، متراجعة عن إغلاقها عند 5.9955 يوم الجمعة.



ويوم الخميس، بلغت العملة التركية أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر عند 6.2460.

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