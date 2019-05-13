مجلس ديالى يرفع الكتل الكونكريتية من أمام مبناه

2019/05/13 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني، اليوم الأثنين، برفع الكتل الكونكريتية من أمام مبنى مجلس المحافظة لفك الاختناقات المرورية.

وأوضح الدايني في بيان

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