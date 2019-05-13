النزاهة تفتح قضايا بمشاريع قيمتها ترليون دينار في ذي قار

2019/05/13 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، عن فتح قضايا جزائية بمشاريع ناهزت قيمتها ترليون دينار في محافظة ذي قار.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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