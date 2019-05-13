ناقلات نفط سعودية تتعرض للتخريب ومسؤول ايراني يحمل جهة ثالثة المسؤولية

2019/05/13 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السعودية، يوم الاثنين، إن "اثنتين من ناقلاتها النفطية كانتا من بين السفن التي استهدفتها "أعمال تخريبية" قبالة ساحل الإمارات، فيما جاءت ردود الافعال الايرانية عبر عضو برلمان حيث قال ان "مخربون من دولة ثالثة" قد يكونون وراء هجمات الفجيرة.ونددت السعودية بتلك الهجمات التي قالت إنها تهدف إلى تقويض أمن إمدادات النفط العالمية.

وكانت الإمارات قالت، يوم الأحد، إن أربع سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم وتقع مباشرة خارج مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لسوق النفط العالمي.

وقال حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الايراني، يوم الاثنين، إن "مخربين من دولة ثالثة" قد يكونون وراء الهجمات التي وقعت قرب ميناء الفجيرة في الإمارات.

ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء (إيرنا) عن بيشه قوله، "هجمات ميناء الفجيرة ربما نفذها مخربون من دولة ثالثة يسعون لزعزعة استقرار المنطقة".



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