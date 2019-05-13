عُمان تعلن إعادة فتح سفارتها في بغداد

2019/05/13 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أعلنت سلطنة عُمان أنها ستعيد فتح سفارتها في العراق، بعد عقود من الإغلاق، وذلك في تغريدة لوزارة الخارجية العمانية على حسابها في “تويتر” ليلة الأحد.وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن هذه الخطوة ستسهم في تطوير العلاقات بين مسقط وبغداد.

وأغلقت عُمان سفارتها في العراق بعد الغزو العراقي الذي قاده الرئيس المخلوع صدام حسين للكويت عام 1990.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق أنها تتوقع إعادة سلطنة عُمان فتح سفارتها في العاصمة بغداد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فتحت المملكة العربية السعودية قنصلية جديدة لها في بغداد قبل أشهر.

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